Украина впервые примет чемпионат Европы по бадминтону

28-й Чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Украине с 27 апреля по 2 мая 2021 года, сообщает пресс-служба Федерации бадминтона Украины.

"С поддержкой государства и наших партнеров мы готовы провести чемпионат Европы по бадминтону в Киеве на высшем уровне, - отметил президент Федерации бадминтона Украины Алексей Днепров на открытом заседании правительственного организационного комитета чемпионата Европы по бадминтону.

Он подчеркнул, что чемпионат Европы-2021 по бадминтону в Украине - это повод для гордости за страну и признак доверия к Украине как к надежному партнеру.

В заседании приняли участие заместитель генерального секретаря Европейской Конфедерации бадминтона Джимми Андерсен, руководящий состав оргкомитета соревнований и представители Совета Федерации бадминтона Украины.

Джимми Андерсен отметил высокий уровень готовности Украины к чемпионату.

Так, 28-й чемпионат Европы по бадминтону пройдет в Киеве в Дворце Спорта 27 апреля - 2 мая 2021 года. В Украине этот турнир состоится впервые.

Транслироваться соревнования на Медиасервис Megogo.

Чемпионат Европы по бадминтону является самым престижным турниром в Европе, участие в котором ежегодно принимают более 200 лучших спортсменов.

Чемпионат в Киеве станет решающим соревнованием в отборе на Олимпиаду в Токио. Решение о проведении чемпионата Европы по бадминтону в Украине было принято в августе 2019 года, а сам турнир должен был пройти 21-26 апреля 2020 года, однако из-за пандемии Covid-19 турнир перенесли.