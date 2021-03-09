Манчестер Юнайтед увеличил квартальную прибыль вдвое при пустых трибунах

"Манчестер Юнайтед", один из самых успешных футбольных клубов Англии, во втором финансовом квартале увеличил чистую прибыль почти вдвое, несмотря на пустующие трибуны.

Как сообщается в пресс-релизе компании-владельца Manchester United Plc, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 63,9 млн фунтов стерлингов ($88,2 млн) по сравнению с 35 млн фунтов за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла на 2,6% и достигла 172,8 млн фунтов. В том числе доходы от продажи прав на показ матчей подскочили на 68% - до 108,7 млн фунтов.

Между тем выручка в день проведения матчей упала на 96%, составив всего 1,5 млн фунтов. Это обусловлено тем, что уже около года на трибуны стадионов не допускаются зрители из-за карантинных мер, обусловленных пандемией COVID-19.

Чистый объем долга ФК увеличился за год на 16,4% и составлял 455 млн фунтов на конец декабря, говорится в отчетности.

Котировки акций Manchester United растут на 0,4% на Нью-йоркской фондовой бирже в пятницу. Капитализация ФК за последние три месяца выросла более чем на 15% и составляет сейчас около $3,1 млрд. Фондовый индекс Standard & Poor's 500 поднялся за этот период на 1,7%, британский FTSE 100 - на 1,2%.