Три украинские легкоатлетки заразились коронавирусом на чемпионате Европы в Польше

Коронавирус подтвердился у трех украинских легкоатлеток, которые принимали участие в чемпионате Европы в Польше, четвертая спортсменка ушла на изоляцию, сообщил украинский спортивный сайт "Sportarena".

"Три украинские легкоатлетки сдали положительные тесты на коронавирус после чемпионата Европы в Торуне. Положительные тесты сдали участницы эстафеты 4х400 метров Анна Рыжикова, Алина Логвиненко и Екатерина Климюк. Виктория Ратникова, которая жила с Климюк в одной комнате, также отправилась на самоизоляцию", – говорится в сообщении на сайте в понедельник вечером.

В информации также отмечается, что спортсменки в понедельник вечером сделали повторные тесты, которые подтвердили инфицирование коронавирусом.

"Их перевезли в гостиницу, там все нормально. Конечно, только выходить пока никуда не разрешают", – цитирует сайт главного тренера сборной Украины Вячеслава Тыртышныка.

"Мы будем стараться и все делать для того, чтобы как можно быстрее их забрать. Надеюсь, что через пять дней будут уже отрицательные тесты. Но по правилам, которые там установлены, они должны провести там десять дней", – сказал тренер.

Чемпионат Европы по легкой атлетике завершился 7 марта. Украина завоевала три медали: Марина Бех-Романчук и Ярослава Магучих выиграли золото, Ирина Геращенко добыла серебро.