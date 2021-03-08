МОК не признает избрание Виктора Лукашенко главой НОК Беларуси

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает пресс-служба МОК.

"Исполком МОК сегодня ввел временные санкции в отношении НОК Беларуси. В частности, не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси, а также Дмитрия Баскова - членом исполнительного комитета НОК Беларуси", - говорится в сообщении.

Также продлено отстранение НОК Беларуси и его исключение из числа участников всех мероприятий, проходящих под эгидой МОК.