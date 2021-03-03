Япония начала подготовку к проведению Олимпиады без иностранных зрителей

Власти Японии приступили к подготовке Олимпийских игр в Токио, запланированных на лето 2021 года, с учетом того, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 иностранные зрители на Игры допущены не будут, сообщило издание "Майнити" со ссылкой на источник, близкий к правительству.

"При нынешних обстоятельствах мы не можем принять зрителей из-за рубежа", - заявил источник газете.

Однако окончательное решение по этому вопросу будет выработано рядом организаций, включая Международный олимпийский комитет, в течение месяца.

"Майнити" отмечает, что на фоне распространения новых штаммов COVID-19 японское правительство концентрируется на усилении пограничного контроля вместе с приоритетом - проведением Олимпиады летом 2021 года. Вместе с тем власти изучают возможность допуска на спортивные мероприятия зрителей, проживающих в Японии, и пытаются определить их максимальное безопасное число с точки зрения эпидемиологии.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В конце февраля глава оргкомитета Олимпийских Игр Сэйко Хасимото заявила в интервью газете "Асахи", что Олимпийские игры должны проводиться вместе со зрителями.