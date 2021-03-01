Спорт

17:13 01.03.2021

"Барселона" подтвердила информацию об обысках в офисе клуба

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"Барселона" подтвердила информацию об обысках в офисе клуба

"Барселона" заявила о сотрудничестве с полицией, которая нагрянула с обыском на базу клуба, по информации испанской прессы, правоохранительные органы ведут расследовании в отношении бывшего президента Хосепа Марии Бартомеу.

"Футбольный клуб предложил полиции полное сотрудничество после того, как представители правоохранительных органов прибыли в офис клуба на Камп Ноу и провели там обыск по приказу суда Барселоны", - сообщает пресс-служба каталонской команды.

Отмечается, что полиция получила информацию и документацию, необходимые для расследования.

"Футбольный клуб "Барселона" выражает свое высочайшее уважение к судебной процедуре и принципу презумпции невиновности лиц, затронутых этим расследованием", - отмечается там же.

Ранее в понедельник в СМИ сообщалось об обысках в офисе "Барселоны".

Теги: #барселона
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