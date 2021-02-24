Легкоатлетам из РФ не разрешили выступить на ЧЕ-2021 в помещении

Чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года пройдет без участия россиян. Им не выдали даже статус нейтральных спортсменов.

В в сообщении пресс-службы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в среду подчеркивается, что возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA (Международной легкоатлетической ассоциации) 17-18 марта, "но не ранее".

"Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", - отмечается там же.

Чемпионат Европы 2021 года по легкой атлетике в помещении пройдет с 5 по 7 марта в польском городе Торуни.