Спорт

12:50 20.02.2021

Японка Наоми Осака во второй раз выиграла теннисный турнир Australian Open

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Японка Наоми Осака во второй раз выиграла теннисный турнир Australian Open

23-летняя японская теннисистка Наоми Осака стала победительницей турнира Большого шлема Australian Open.

В финале соревнования в женском одиночном разряде она переиграла представительницу США Дженнифер Брэди - 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

Таким образом, японка во второй раз выиграла Australian Open. Ранее она побеждала на турнире в 2019 году. Также из турниров Большого шлема она дважды (2018, 2020) выиграла US Open.

В настоящий момент Осака является третьей ракеткой мира, Брэди - 24-й.

Теги: #победа #теннис #турнир
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