Спорт

17:21 19.02.2021

Москва договорилась, что российские спортсмены на ОИ-2020 и ОИ-2022 выступят под флагом Олимпийского комитета России

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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российская команда на Олимпиадах 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине на период запрета российских флага и гимна выступит как сборная ОКР.

"Что важно отметить. В Токио и Пекин наши спортсмены поедут под флагом Олимпийского комитета России и будут выступать как команда ОКР. Здесь появилась определенность", - сказал Поздняков, его слова приводит в пятницу пресс-служба ОКР.

"Как и в вопросе с экипировкой. Мы согласовали с МОК доработанный дизайн формы наших спортсменов и официальных лиц в Токио. Думаю, что в скором времени наш официальный экипировщик, компания ZASPORT, представит ее общественности", - добавил он.

Поздняков сообщил, что "музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить МОК". "Мы направили предложенную Комиссией спортсменов ОКР композицию "Катюша", ждем решения", - подчеркнул президент ОКР.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). По решению CAS, российским спортсменам запрещено на два года выступать под своим флагом и с гимном на Олимпиадах и Кубках мира. Также Россия два года не сможет претендовать на проведение у себя крупных международных спортивных соревнований. Кроме этого ,санкции коснулись российских чиновников.

Теги: #рф #олимпиада
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