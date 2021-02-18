Спорт

10:25 18.02.2021

Сэйко Хасимото стала новым президентом оргкомитета летней Олимпиады в Токио

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Сэйко Хасимото стала новым президентом оргкомитета летней Олимпиады в Токио

Новым президентом оргкомитета Токио 2020 назначена Сэйко Хасимото, ранее работавшая министром по делам Олимпиады, сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Я хотел бы поздравить г-жу Хасимото с ее назначением новым президентом оргкомитета Токио 2020. Г-жа Хасимото знакома нам по своей бывшей роли министра Олимпийских и Паралимпийских игр и производила на меня огромное впечатление каждый раз, когда мы встречались. Международный паралимпийский комитет и все паралимпийское движение ждут начала работы с ней и желают ей удачи в новой роли", - заявил президент МПК Эндрю Парсонс.

Хасимото является бронзовым призером Олимпийских игр и семикратным участником Игр; четыре раза она выступала на зимних Олимпиадах как конькобежец и трижды - на летних Олимпиадах как велогонщик.

Хасимото возглавляла делегацию Японии на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, в Сочи в 2014 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также была заместителем руководителя делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Теги: #оргкомитет #олимпийские_игры
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