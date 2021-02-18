Новым председателем оргкомитета Олимпийских игр в Токио станет министр по делам Олимпиады

Министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото готова принять предложение стать новым главой оргкомитета Токийских игр, сообщил телеканал NHK со ссылкой на осведомленные источники.

Комиссия по отбору кандидата на освободившийся пост собралась утром и, как ожидается, будет проинформирована о том, что Хасимото приняла его просьбу сменить Есиро Мори на посту главы оргкомитета токийских Игр.

Ожидается, что она официально вступит в должность позднее в четверг.

Хасимото выступала на семи Олимпиадах с 1984 по 1996 год, соревнуясь в конькобежном спорте на четырех зимних играх и трековом велоспорте на трех летних играх. В 1992 году в Альбервиле (Франция) она завоевала бронзу в беге на 1,5 м среди женщин.

Прежний глава оргкомитета объявил о своей отставке на прошлой неделе. Она связана с высказываниями Мори, которые вызвали широкий резонанс. Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ранее сказал, что заседания, на которых присутствует слишком много женщин, затягиваются надолго, так как они слишком много говорят.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли. Планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.