Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото в параллельном слаломе на Кубке Европы в Швейцарии, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины (НОК).

"Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе", – говорится в сообщении на странице НОК в Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что среди мужчин серебром отличился Василий Кашелюк.