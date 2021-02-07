Спорт

01:55 07.02.2021

Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

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Украинская сноубордистка Данчу завоевала первое место в параллельном слаломе на Кубке Европы

Украинская сноубордистка Аннамари Данчу завоевала золото в параллельном слаломе на Кубке Европы в Швейцарии, сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины (НОК).

"Поздравляем украинскую сноубордистку Аннамари Данчу с победой на Кубке Европы в Швейцарии. Наша спортсменка стала первой в параллельном слаломе", – говорится в сообщении на странице НОК в Фейсбук в субботу вечером.

Отмечается, что среди мужчин серебром отличился Василий Кашелюк.

Теги: #золото #сноуборд #европа
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