Спорт

11:34 02.02.2021

Олимпийские игры в Токио пройдут вопреки коронавирусу - глава оргкомитета

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Олимпийские игры в Токио пройдут вопреки коронавирусу - глава оргкомитета

Пандемия коронавируса COVID-19 не повлияет на намерения властей Японии провести Олимпийские игры в Токио в 2021 году, заявил президент оргкомитета "Токио 2020" Есиро Мори.

"Мы, включая премьер-министра (Японии Есихидэ - ИФ) Сугу, приложили усилия для этого, и мы обязательно сделаем это. Давайте думать о том, как провести Игры, а не о том, будут они или нет", - приводят его слова японские СМИ.

Он отметил, что проведение Олимпийских игр в нынешние "тяжелые времена" станет позитивным сигналом для всего мира.

Между тем из-за продолжающегося роста случаев заражения COVID-19 японское правительство намерено во вторник продлить чрезвычайное положение для Токио и еще 9 префектур на один месяц до 7 марта. Премьер примет окончательное решение после заслушивания группы экспертов.

Японские власти сообщили накануне о 393 случаях заражения коронавирусом, что является самым низким показателем более чем за месяц. При этом число пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии и летальных исходов, связанных с этим заболеванием, остается близким к своему пику. Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что потребуется время, прежде чем ситуация улучшится.

Ужесточение пограничного режима в Японии также ранее повлияло на график подготовительных мероприятий к Олимпиаде.

В среду организаторы Олимпийских игр, как ожидается, представят дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Олимпиада в Токио была запланирована на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год: планируется, что Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

В конце января во время выступления на Давосском форуме премьер Суга заявил, что считает крайне важным провести Олимпиаду в Токио этим летом, так как это будет символизировать победу человечества над COVID-19.

Теги: #токио #олимпийские_игры
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