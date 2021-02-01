Итальянская "Аталанта" подписала полузащитника "Шахтера" Коваленко

Футбольный клуб "Аталанта" (Бергамо, Италия) объявил о трансфере полузащитника ФК "Шахтер" (Донецк) Виктора Коваленко.

"Шахтер" на своем сайте также подтвердил, что 24-летний футболист продолжит карьеру в Италии.

Клубы не разглашают детали соглашения, но по данным сайта Transfermarkt, сумма трансфера составила EUR 700 тыс., контракт с игроков подписан на 4,5 года – до 30 июня 2025-го.

Коваленко – воспитанник академии ФК "Шахтер", дебютировал в первой команде в сезоне 2014/15. Он провел за клуб во всех турнирах 200 официальных матчей, забил 32 мяча. В составе "Шахтера" стал обладателем 10 трофеев: по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины, дважды – Суперкубок Украины.

В "Аталанте" с июля 2019 года также играет украинец Руслан Малиновский.

https://www.transfermarkt.com/viktor-kovalenko/transfers/spieler/203842/transfer_id/3231456