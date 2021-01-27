Спорт

11:12 27.01.2021

Тестовое олимпийское мероприятие в Токио из-за COVID-19 отложили минимум до апреля

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Тестовое олимпийское мероприятие в Токио из-за COVID-19 отложили минимум до апреля

Первое тестовое мероприятие, которое должно было состояться 4-7 марта на олимпийском объекте в Токио в рамках подготовки к играм, отложили на более поздний срок, сообщают японские СМИ.

Планировалось, что в центре водных видов спорта пройдет финал отборочного тура по синхронному плаванию с участием 10 стран. Предполагалось, что таким образом организаторы Олимпиады смогут проверить готовность к этому мероприятию.

Однако из-за ограничений на въезд в страну ввиду действующего в Японии режима ЧС решено, что мероприятие теперь пройдет не раньше апреля, возможно, в мае.

Как минимум до 7 февраля в Токио и ряде регионов страны действует режим ЧС из-за пандемии коронавируса COVID-19.

На прошлой неделе заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Манабу Сакаи опроверг сообщения СМИ о том, что власти Японии приняли решение об отмене Олимпийских игр в Токио и их переносе на 2032 год.

В январе британская газета The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции Японии сообщила, что власти достигли консенсуса в том, что перенесенные с 2020 года Олимпийские игры обречены и теперь необходимо найти способ заявить об этом решении так, чтобы при этом сохранить возможность провести Игры в 2032 году.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год. Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

 

Теги: #олимпиада #токио
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