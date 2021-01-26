Спорт

20:26 26.01.2021

В Украине появился День тренера – Минспорта

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В Украине появился День тренера – Минспорта

Правительство утвердило проект указа президента Украины "О Дне тренера", сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должно быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как тот человек, который сделал меня тем, кем я есть сегодня. Всеми моими высокими результатами я обязан своим наставникам", - приводит слова Гутцайта пресс-служба ведомства.

Так, теперь в Украине 19 июля будут отмечать День тренера.

Министр пояснил, что выбрана такая дата, поскольку этот день в 1996 году Украина впервые приняла участие в Олимпийских играх, как независимое государство и самостоятельная команда.

В ведомстве подчеркнули, что раньше праздник отмечали 30 октября, однако официального статуса он не имел.

Отмечается, что к разработке проекта указа президента присоединились Национальный Олимпийский комитет Украины во главе с Сергеем Бубкой, народный депутат Украины, чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк и Ассоциация спортивных журналистов Украины.

Теги: #праздник #спорт #кабмин
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