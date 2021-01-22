Спорт

17:30 22.01.2021

Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

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Беларусь лишена права проведения ЧМ-2021 по современному пятиборью

Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья (UIPM) проголосовал за перенос из Минска Чемпионата мира по современному пятиборью, сообщается на сайте UIPM.

"Исполнительный совет Международного союза современного пятиборья проголосовал за перенос чемпионата мира, проведение которого было намечено в Минске в июне 2021 года. Флагманские соревнования сезона будут проходить в альтернативном месте в те же даты (7-13 июня)", - говорится в сообщении.

Конкретное место проведения будет объявлено в ближайшие дни, добавили в UIPM.

"Исполнительный совет UIPM внимательно следил за развитием событий в Беларуси в последние месяцы и оценивал возможность проведения чемпионата мира в Минске. Также были учтены санкции, введенные Международным олимпийским комитетом в отношении Национального олимпийского комитета Беларуси в декабре 2020 года", - прокомментировал решение президент UIPM доктор Клаус Шорманн.

"После подробного обсуждения исполнительный комитет проголосовал за то, чтобы перенести возможность проведения чемпионата мира по современному пятиборью в Минске на более поздний срок из-за растущей обеспокоенности по поводу того, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех флагманского соревнования UIPM", - подчеркнул он.

Глава UIPM добавил, что исполнительный комитет благодарит местный организационный комитет, возглавляемый Белорусской федерацией современного пятиборья (BFMP), и "с нетерпением ждет возможности провести соревнования в Минске в будущем".

Как сообщалось, белорусская столица в 2021 году впервые готовилась принять Чемпионат мира по современному пятиборью. Ранее в Минске в рамках международных соревнований по пятиборью проходили финальный этап Кубка мира (2015) и чемпионат Европы (2017).

Современное пятиборье включает в себя такие дисциплины, как конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

Теги: #перенос #пятиборье #беларусь
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