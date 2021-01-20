Спорт

14:03 20.01.2021

УЕФА составил символическую сборную года

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УЕФА составил символическую сборную года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена игроков, которые вошли в состав символической сборной по итогам 2020 года.

Большинство игроков, вошедших в опубликованном на сайте игроков состав сборной, представляют немецкую "Баварию". Это вратарь Мануэль Нойер, защитники Йозуа Киммих, Альфонсо Дэвис, полузащитник Тьяго Алькантара (осенью 2020 года перешел в английский "Ливерпуль"), нападающий Роберт Левандовски.

Также в команду года вошли защитник Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Серхио Рамос ("Реал"); на позиции полузащитников фигурируют Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), Лионель Месси ("Барселона"); на позиции нападающих – Неймар (ПСЖ), Криштиану Роналду ("Реал").

Теги: #уефа #футбол
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