Суд в Лозанне 16 февраля рассмотрит жалобу УАФ на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) назначил на 16 февраля 2021 года рассмотрение апелляционной жалобы Украинской ассоциации футбола на решение УЕФА о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией, сообщает пресс-служба УАФ.

"Спортивный арбитражный суд г.Лозанна (CAS) назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы УАФ на решение УЕФА относительно зачисления сборной Украины по футболу технического поражения в матче Лиги наций против сборной Швейцарии, который должен был состояться 17 ноября 2020 в Люцерне", - сказано в сообщении на сайте УАФ..

Так, слушание состоится 16 февраля 2021 года.

Как сообщалось, 17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали в Швейцарии положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

УЕФА сообщила Украинской ассоциации футбола, что в связи с решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию сборной Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться.

Прим этом 19 ноября в УАФ сообщили, что сданные по прибытии в аэропорт "Борисполь" 18 ноября тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались негативными.

10 декабря Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА относительно отмененного матча Лиги наций Швейцария-Украина.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени). В нем должно было решиться, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.