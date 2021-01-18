Международная федерация хоккея сочла неизбежным перенос ЧМ из Беларуси

Чемпионат мира по хоккею 2021 года будет перенесен из Беларуси, говорится в пресс-релизе Международной федерации хоккея (IIHF), опубликованном в понедельник.

"Совет IIHF сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска (Беларусь) неизбежно", - говорится в сообщении.

В федерации уточнили, что решение было принято "из-за вопросов безопасности".

В IIHF подчеркнули, что несут ответственность за всех участников чемпионата и могут отозвать ЧМ из принимающей страны, если обеспечение безопасности вызывает сомнения.

"Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси", - говорится в пресс-релизе.

В федерации также отметили, что рассмотрят статус Латвии как соорганизатора, а также оценят возможность перехода к формату единого места проведения, чтобы облегчить правила безопасности в связи с COVID-19.

Между тем, ранее несколько спонсоров ЧМ по хоккею заявили об отказе от своих обязательств в случае, если соревнования будут проходить в Беларуси.

В воскресенье с подобным заявлением выступила немецкая компания Liqui Moly.

"Текущая ситуация в Беларуси, а также политика правительства, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. Поэтому Liqui Moly откажется спонсировать чемпионат мира по хоккею, если ИИХФ решит проводить его в Беларуси", - заявила компания в своем официальном аккаунте в Instagram.