Спорт

18:49 15.01.2021

Carlsberg сменил ППБ в качестве пивного спонсора сборной Украины по футболу

2 мин читать
Carlsberg сменил ППБ в качестве пивного спонсора сборной Украины по футболу

Бренд "Львовское" компании Carlsberg Group с 2021 года стал национальным спонсором сборной команды Украины на следующие четыре года, тогда как до 1 января действовал спонсорский контракт с другой компанией - "Першой приватной броварней".

Как сообщила Украинская ассоциации футбола (УАФ), соглашение с Carlsberg Ukraine было подписано в начале января, бренд "Львовское" уже начал активную подготовку маркетинговых кампаний под лозунгом "Миллионы украинцев - одна команда".

Другие детали контракта, в частности, стоимость, не разглашаются.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков, сообщается на сайте компании. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфеле Carlsberg в Украине пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львовское", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby и другие.

По итогам 2019 года, согласно данным компании Nielsen, доля рынка Carlsberg Ukraine составила 30,92% в натуральном выражении. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Как сообщалось, до 1 января 2021 года действовал спонсорский контракт украинской сборной с "Першой приватной броварней", которая осуществляет управление двумя пивзаводами - во Львове и в Радомышле.

Еще ранее, с 2008 по 2017 год, официальным "пивным" спонсором сборной Украины по футболу была ТМ "Чернігівське" компании "САН ИнБев Украина" из группы AB InBev Efes, которая многие годы конкурирует с Carlsberg за лидерство на украинском рынке.

Как сообщила на днях гендиректор ЧАО "Укрпиво" Галина Коренькова, объем производства пива в Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об.) за 2020 год составил 179,7 млн дал, уменьшившись на 0,4% по сравнению с 2019 годом. Производство солода за минувший год сократилось на 18% – до 275 тыс. тонн.

Теги: #carlsberg #футбол #спонсор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:34 12.01.2021
Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

Умер один из главных спонсоров Республиканской партии США миллиардер Адельсон

11:27 02.01.2021
Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

14:37 14.12.2020
"Шахтер" сыграет с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы

"Шахтер" сыграет с "Маккаби", а "Динамо" - с "Брюгге" в 1/16 Лиги Европы

17:08 10.12.2020
Ferrexpo заявляет об увеличении поддержки украинских футбольных клубов ФК "Горняк-Спорт" и ФК "Ворскла"

Ferrexpo заявляет об увеличении поддержки украинских футбольных клубов ФК "Горняк-Спорт" и ФК "Ворскла"

19:15 09.12.2020
УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

УАФ подала жалобу в Лозаннский суд на решение о техническом поражении в матче Лиги наций со Швейцарией

19:07 09.12.2020
Украина откроет отбор на ЧМ-2022 по футболу матчем с Францией в гостях

Украина откроет отбор на ЧМ-2022 по футболу матчем с Францией в гостях

00:05 09.12.2020
Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

Матч Лиги чемпионов УЕФА ПСЖ - "Истанбул Башахшехир" прерван из-за расистского скандала

20:05 07.12.2020
Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

17:58 26.11.2020
Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

Агент Марадоны считает, что футболист скончался из-за запоздалого прибытия врачей

18:45 25.11.2020
Скончался Диего Марадона - СМИ

Скончался Диего Марадона - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Свитолина одержала победу над первой ракеткой РФ Александровой и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Абу-Даби

Украинский олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований – СМИ

Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

Кабмин продлил Государственную целевую соцпрограмму развития физкультуры и спорта до 2024 года

В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

ПОСЛЕДНЕЕ

Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

Свитолина одержала победу над первой ракеткой РФ Александровой и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Абу-Даби

ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час

Украинский олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований – СМИ

Президент ФК "Шахтер" Ахметов поздравил болельщиков с Новым годом

Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

Ломаченко планирует провести следующий бой весной 2021 года - СМИ

Кабмин продлил Государственную целевую соцпрограмму развития физкультуры и спорта до 2024 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА