Carlsberg сменил ППБ в качестве пивного спонсора сборной Украины по футболу

Бренд "Львовское" компании Carlsberg Group с 2021 года стал национальным спонсором сборной команды Украины на следующие четыре года, тогда как до 1 января действовал спонсорский контракт с другой компанией - "Першой приватной броварней".

Как сообщила Украинская ассоциации футбола (УАФ), соглашение с Carlsberg Ukraine было подписано в начале января, бренд "Львовское" уже начал активную подготовку маркетинговых кампаний под лозунгом "Миллионы украинцев - одна команда".

Другие детали контракта, в частности, стоимость, не разглашаются.

Carlsberg Ukraine является частью Carlsberg Group, одной из ведущих пивоваренных групп в мире с крупным портфелем брендов пива и других напитков, сообщается на сайте компании. В состав Carlsberg Ukraine входят заводы в Запорожье, Киеве и Львове. В портфеле Carlsberg в Украине пиво, алкогольные и безалкогольные напитки таких торговых марок, как "Львовское", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby и другие.

По итогам 2019 года, согласно данным компании Nielsen, доля рынка Carlsberg Ukraine составила 30,92% в натуральном выражении. Данные за 2020 год пока отсутствуют.

Как сообщалось, до 1 января 2021 года действовал спонсорский контракт украинской сборной с "Першой приватной броварней", которая осуществляет управление двумя пивзаводами - во Львове и в Радомышле.

Еще ранее, с 2008 по 2017 год, официальным "пивным" спонсором сборной Украины по футболу была ТМ "Чернігівське" компании "САН ИнБев Украина" из группы AB InBev Efes, которая многие годы конкурирует с Carlsberg за лидерство на украинском рынке.

Как сообщила на днях гендиректор ЧАО "Укрпиво" Галина Коренькова, объем производства пива в Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об.) за 2020 год составил 179,7 млн дал, уменьшившись на 0,4% по сравнению с 2019 годом. Производство солода за минувший год сократилось на 18% – до 275 тыс. тонн.