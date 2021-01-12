Спорт

10:31 12.01.2021

Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

2 мин читать
Организаторы Олимпиады в Токио опровергли сообщения о возможной отмене игр

Сообщения в некоторых СМИ о возможной отмене Олимпиады не соответствуют действительности, заявил исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр в Токио Тосиро Муто.

В ходе обращения к сотрудникам, занятым в организации игр, он назвал такую информацию "не соответствующими действительности сообщениями".

"Когда появляются такого рода сообщения, некоторые люди могут начать беспокоиться. Но я хочу сказать, что мы об этом (отмене игр - СМИ) совсем не думаем, эти сообщения лживые", - отметил Муто.

Его слова последовали после того, как в некоторых японских СМИ появились сообщения о том, что на встрече в феврале МОК и Оргкомитет Токио-2020 будет обсуждать дальнейшую судьбу игр, в частности возможность их отмены.

Он также прокомментировал недавний опрос агентства "Киодо", который показал, что 45% респондентов считают необходимым отложить проведение Олимпийских игр.

"Число людей, призывающих к тому, чтобы перенести, (а не полностью отменять - ИФ) игры, выросло значительно, и это значит, что люди по-прежнему хотят, чтобы они были проведены. Конечно же, чтобы их провести, мы должны гарантировать безопасные игры с соблюдением направленных против распространения коронавируса мер", - сказал Муто.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 23 июля по 8 августа 2020 года, однако в связи с пандемией коронавируса игры отложили на 2021 год.

Сообщалось, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Теги: #олимпиада #токио
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:21 04.12.2020
Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

12:36 01.12.2020
Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

Бах будет единственным кандидатом на пост президента МОК на выборах в марте 2021 года

20:04 27.11.2020
Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

Тестовые соревнования на олимпийских объектах начнут проводить в марте в Токио

08:32 10.11.2020
Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

Япония в рамках подготовки к Олимпиаде-2021 проведет тестовые соревнования в начале следующего года

09:27 31.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

07:41 18.07.2020
Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

Глава МОК не хотел бы проводить Олимпиаду 2021 года без зрителей

11:07 30.06.2020
Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

11:47 29.06.2020
Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

15:23 06.06.2020
Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

Олимпийские игры в Токио должны пройти в 2021 году, второй их перенос невозможен - глава Олимпийского комитета Бельгии

07:19 05.06.2020
Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Организаторы Олимпиады в Токио примут решение о проведении игр по ситуации с COVID-19 к следующей весне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Свитолина одержала победу над первой ракеткой РФ Александровой и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Абу-Даби

Украинский олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований – СМИ

Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

Кабмин продлил Государственную целевую соцпрограмму развития физкультуры и спорта до 2024 года

В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

ПОСЛЕДНЕЕ

Свитолина одержала победу над первой ракеткой РФ Александровой и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Абу-Даби

ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час

Украинский олимпийский чемпион Верняев временно отстранен от соревнований – СМИ

Легендарный голкипер киевского "Динамо" празднует день рождения

Президент ФК "Шахтер" Ахметов поздравил болельщиков с Новым годом

Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

Ломаченко планирует провести следующий бой весной 2021 года - СМИ

Кабмин продлил Государственную целевую соцпрограмму развития физкультуры и спорта до 2024 года

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА