Спорт

10:58 11.01.2021

Свитолина одержала победу над первой ракеткой РФ Александровой и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Абу-Даби

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Свитолина одержала победу над первой ракеткой РФ Александровой и вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/8 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла россиянку Екатерину Александрову, сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Отмечается, что матч длился 2 часа 25 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7(5), 7:6(8).

Так, в четвертьфинале украинка Свитолина вновь сыграет против теннисистки из России – Вероники Кудерметовой.

Кроме того, Украину в 1/4 финала представит 18-летняя теннисистка Марта Костюк, которая встретиться с испанкой Сарой Саррибес-Торно.

Костюк в матче 1/8 финала турнира в Абу-Даби обыграла словенку Тамару Зиданшек - 6:1, 6:1.

Теги: #свитолина #теннис
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