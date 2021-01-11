ФК "Динамо" планирует запустить собственную криптовалюту для болельщиков

Киевское "Динамо" совместно с блокчейн-компанией Moonwalk планирует в начале 2021 года запустить собственную "спортивную" блокчейн-экосистему, ориентированную на взаимодействие с фанатами.

Как отмечается в сообщении Moonwalk, опубликованном на спецресурсе Business Wire, такая система должна помочь "Динамо" увеличить доход и вовлеченность болельщиков, позволяя им зарабатывать и тратить цифровые токены в экосистеме команды.

Планируется, что криптовалюта "Динамо" будет доступна в начале 2021 года.

Болельщики смогут зарабатывать криптовалюту, активно участвуя в жизни сообщества, и затем тратить их на стадионе и на цифровой торговой площадке, покупая фирменные товары или доступ к VIP-мероприятиям. Также фанаты смогут приобрести товары со скидкой на стадионе или заплатить за коллекционные предметы, доступные только для владельцев цифровых токенов.

"Эта экосистема также будет связана с интегрированной инфраструктурой мобильных платежей, чтобы фанаты могли зарабатывать и совершать платежи цифровыми токенами как онлайн, так и лично, что сделает общение с фанатами полностью бесшовным, богатым и интуитивно понятным", - отмечается в сообщении.

По мере расширения партнерства Moonwalk планирует предлагать команде дополнительные услуги, такие как предиктивные игры, позволяя фанатам приобретать цифровые токены для дальнейшего улучшения своего опыта.