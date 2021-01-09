Свитолина обыграла россиянку Звонареву и вышла в 1/8 финала турнира в Абу-Даби

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/16 финала турнира WTA 500 в Абу-Даби (ОАЭ) обыграла представительницу РФ Веру Звонареву, сообщает Женская теннисная ассоциация (WTA).

Матч длился 68 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1. Отмечается, что за свою карьеру Свитолина и Звонарева встретились в поединке впервые.

Так, в следующем круге турнира Свитолина встретится с победительницей пары Екатерина Александрова (РФ) — Хизер Уотсон (Великобритания).

Кроме того, в третий раунд соревнований пробилась еще одна украинская теннисистка Марта Костюк, обыгравшая представительницу Тайваня Се Шувэй.