Спорт

22:05 06.01.2021

Мэр Вашингтона из-за беспорядков в центре города вводит комендантский час

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Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации в поддержку нынешнего президента США Дональда Трампа.

"Сегодня я распорядилась ввести комендантский час в Округе Колумбия с 18:00 по местному времени в среду, 6 января, до 06:00 утра четверга, 7 января", - написала Баузер в твиттере.

Ранее сообщалось, что группа демонстрантов, поддерживающая президента США Дональда Трампа, прорвалась в здание Сената.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

В Конгрессе США в среду рассматривают вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года.

Теги: #сша #вашингтон #ограничения
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