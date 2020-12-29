Спорт

18:56 29.12.2020

Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

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Украинка Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира за последние два года

Международная федерация дзюдо (IJF) признала украинскую спортсменку Дарью Билодид лучшей дзюдоисткой по результатам 2019/2020 годов.

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины (ФДУ), объявление победителей в различных номинациях состоялось в воскресенье, 27 декабря, в онлайн-формате Judo Fest 2020.

"На самом деле, награда стала неожиданной для меня. Когда мне позвонили из Международной федерации дзюдо и сказали, что я выиграла, я сначала подумала, что мне послышалось. Я думала, что победительницей станет либо француженка или японка, поэтому мне очень приятно, что такое количество людей по всему миру поддерживает меня, голосует, и действительно считает лучшей в мире", - приводит слова Билодид пресс-служба ФДУ.

В 2019 году украинка завоевала звание чемпионки мира, чемпионки Европы и победительницы ІІ Европейских игр.

В 2020 году Билодид победила на турнире Grand Slam в Париже, и была третьей на аналогичном турнире в Будапеште.

Теги: #дзюдо #дарья_билодид
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