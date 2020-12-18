Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA

Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал обладателем премии FIFA как лучший футболист по версии Международной федерации футбола.

В борьбе за трофей Левандовски выиграл у входивших в шорт-лист португальца Криштиану Роналду ("Ювентус") и аргентинца Лионеля Месси ("Барселона").

В 2020 году 32-летний Левандовски в составе "Баварии" выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат Германии и Кубок Германии.

Левандовски стал обладателем трофея впервые в карьере.