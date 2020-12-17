Спорт

10:11 17.12.2020

В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

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В центре Киева 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников

В Киеве возле Арки Дружбы народов 19-20 декабря состоятся зимние международные соревнования сноубордистов и лыжников Дабл Трипл Snow Fest, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации

"Больше недели продолжается строительство одного из крупнейших городских сноупарков Европы, где в эти выходные состоятся вторые международные соревнования Дабл Трипл Snow Fest", - говорится в сообщении.

Как сообщают организаторы мероприятия, в 2020 году событие соберет 80 сноубордистов и лыжников из 15 стран, а соревнования будет транслироваться в режиме онлайн по всему миру.

Отмечается, что событие организовано командами Do not Take Fake и Radioday при поддержке общественного бюджета Киева. Доступ на соревнования будет ограниченным и будет транслироваться онлайн сервисом Megogo.

Кроме того, участие, кроме украинцев, подтвердили райдеры из 15 стран мира: США, Канада, Нидерланды, Франция, Швейцария, Австрия, Испания, Грузия, Польша и Словакия, Беларусь, Латвия и Марокко. Они будут соревноваться в категориях air и jibbing, суммарный призовой фонд 10 тыс. евро.

Организаторы отмечают, что каждый спортсмен предварительно пройдет проверку на Covid-19 в своей стране и медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. Квалификационные отборы пройдут в индивидуальных заездах, чтобы избежать скопления спортсменов.

Кроме того, снежный спорт будет закрыт для зрителей. Они смогут наблюдать за ходом турнира в режиме онлайн. Все желающие смогут приобщиться к событию благодаря прямой трансляции, во время которой смогут познакомиться со спортсменами, наблюдать за ключевыми моментами борьбы, а также принять участие в дополнительных активностях.

Источник: https://kyivcity.gov.ua/news/zimovi_zmagannya_pid_arkoyu_druzhbi_narodiv_vidbudutsya_19-20_grudnya_uzhe_zvedeno_polovinu_snouparku/

Теги: #киев #соревнования #лыжи #сноуборд
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