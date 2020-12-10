Ferrexpo заявляет об увеличении поддержки украинских футбольных клубов ФК "Горняк-Спорт" и ФК "Ворскла"

Полтавский ГОК и Компания Ferrexpo развивают и даже увеличивают поддержку ФК "Горняк-Спорт" и ФК "Ворскла" и не собираются прекращать эту поддержку. Но в 2021-м году компания рационализировала то, что делала в этом направлении ранее и решила сфокусироваться на поддержке одной профессиональной команды Премьер-лиги - ФК "Ворскла", а также развитии детского футбола в Горишних Плавнях. Об этом сообщил Юрий Химич, руководитель направления корпоративной социальной ответственности компании Ferrexpo в интервью изданию "Кременчугская газета".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что Ferrexpo прекращает поддерживать ФК "Горняк-Спорт" и сокращает финансирование ФК "Ворскла". В компании сообщили, что эта информация не имеет ничего общего с действительностью. "ФК "Ворскла" - это единственная профессиональная команда, которую мы поддерживаем и на которой мы решили сфокусироваться. Мы довольны результатами, которые показывает Ворскла, занимая высшие места в Премьер-лиге. Мы верим в успех команды и продолжаем ее финансировать в полном и даже увеличенном объеме. Наша цель – участие в клубных турнирах европейской футбольной ассоциации УЕФА", - отметили в компании.

Юрий Химич сообщил об увеличении поддержки детского футбола. В 2021-м году бюджет детско-юношеского футбольного клуба "Горняк-Спорт" будет увеличен больше, чем на 3 млн. гривен, что более, чем на 30% больше бюджета 2020-го года. "После детального анализа ситуации и изучения мнения жителей города мы пришли к выводу, что нет необходимости поддерживать приезжающих в Горишние Плавни футбольных легионеров, поскольку социальный эффект от этого проекта меньше, чем от приобщения детей из нашего региона к футболу. В нашем городе очень много способных юных футболистов, чьи таланты необходимо развивать и которые не должны оставаться незамеченными. Поэтому мы делаем все возможное, чтоб у этих ребят было футбольное поле и инвентарь для тренировок, опытный тренерский состав и возможность представлять Горишние Плавни в различных турнирах, а также принимать турниры у нас. Очень важно дать детям возможность тренироваться в условиях, которые не уступают европейским футбольным школам, а также школам столицы и других крупных городов", - уточнил Юрий Химич.

В интервью Юрий Химич также подчеркнул, что Ferrexpo это социально ответственная компания, которая ежегодно выделяет большие и увеличивающиеся в масштабах области и государства бюджеты на развитие местных общин для обеспечения достойного уровня жизни сограждан.