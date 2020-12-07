Спорт

20:05 07.12.2020

Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

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Сборная Украины сыграет с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Подопечные Андрея Шевченко сыграют в группе D с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.

Всего в отборочном турнире примут участие 55 сборных, которые разделены на 10 групп, где они дважды сыграют друг с другом (на выезде и дома). В финальную часть чемпионата мира 2022 года попадут победители групп, десять команд, ставших вторыми, сыграют в плей-офф, где к ним присоединяться две сборные, победившие в своих группах в Лиге наций.

Планируется, что отборочный турнир стартует 24 марта 2021 года и завершится 16 октября, а 24, 25, 28 и 29 марта 2022 года пройдут стыковые матчи.

Финальная часть чемпионата мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 19 декабря.

Теги: #чм #мир #отбор #украина #футбол
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