Спорт

17:35 07.12.2020

Организаторы кибертурнира в Киеве ввели ПЦР-тест как условие посещения

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Организаторы кибертурнира в Киеве ввели ПЦР-тест как условие посещения

Киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports с 10 по 13 декабря 2020 года проведет турнир по игре Mortal Kombat 11 в Киеве, для посещения мероприятия обязательно наличие ПЦР-теста.

Согласно сообщению организаторов, турнир будет проходить с 10 по 13 декабря на недавно построенной WePlay Esports Arena Kyiv в седьмом павильоне ВДНХ в Киеве.

"Каждый человек, который будет находиться на локации, обязан предоставить негативный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до его визита на арену; все представители медиа распределяются в соответствии с расписанием, по которому на локации одновременно будет не больше пяти человек", - отмечается в сообщении.

Необходимым также является соблюдение социальной дистанции, ношение маски, использование санитайзеров и температурный скрининг.

В ходе кибертурнира 14 лучших профессиональных игроков будут сражаться за призовой фонд в $60 тыс., ориентировочное время начала матчей – 22:00.

WePlay Esports - киберспортивный медиахолдинг с ключевыми подразделениями в США, Китае и Украине. Холдинг организовывает киберспортивные турниры и мероприятия, в 2020 году завершил строительство арены WePlay Esports Arena Kyiv в седьмом павильоне Экспоцентра Украины (ВДНХ).

WePlay Esports Arena Kyiv - арена-трансформер, которая подходит под большинство киберспортивных дисциплин. В ней предусмотрены большие экраны, места для посадки команд, игроков, хостов. Сменить декорации можно всего за день-два, благодаря этому организатор планирует проводить турниры один за другим.

Теги: #коронавирус #киберчемпионат
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