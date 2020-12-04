Спорт

14:21 04.12.2020

Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

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Организаторы Олимпиады в Токио заявляют о необходимости увеличения бюджета на $2,4 млрд

На проведение Олимпиады в Токио в 2021 году потребуются дополнительные $2,4 млрд, сообщил журналистам в пятницу исполнительный директор организационного комитета Олимпийских игр Тосиро Муто.

По его словам, $1,5 млрд из дополнительных средств необходимы на оперативные нужды, связанные с переносом игр, а еще $900 млн - на меры противодействия коронавирусу.

"Хотя это и кажется слишком большой суммой, мы делаем все от нас зависящее для того, чтобы снизить расходы", - отметил Муто, добавив, что "комитет делает все возможное, чтобы добиться понимания у общественности".

Прежний бюджет токийской Олимпиады оценивался в $13 млрд.

Из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитеты отказались от проведения Олимпиады и Паралимпиады в Токио в 2020 году и согласовали новые даты проведения Игр в 2021 году. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.

Теги: #олимпиада #токио
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