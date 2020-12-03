Спорт

11:17 03.12.2020

Юниорская сборная Украины по боксу добилась лучшего результата на чемпионатах Европы за годы независимости - Зеленский

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Юниорская сборная Украины по боксу добилась лучшего результата на чемпионатах Европы за годы независимости - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юниорскую сборную Украины по боксу с лучшим результатом на чемпионатах Европы, достигнутом за годы независимости.

"Сегодня домой возвращаются наши молодые боксеры. С чемпионата Европы они везут 20 медалей: 5 золотых, 4 серебряных и 11 бронзовых. Это - лучший результат в истории юниорской сборной по боксу за годы независимости. Наши чемпионы, Украина гордится вами!", - написал он на своей странице в Фейсбук в четверг.

Теги: #бокс #зеленский #юниоры
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