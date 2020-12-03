В Украине планируют передавать подлежащие утилизации боеприпасы спортучреждениям, где есть отделения по стрельбе и биатлону

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3403 о передаче подлежащих утилизации боеприпасов заведениям физкультуры и спорта, в структуре которых есть отделение по пулевой стрельбе или биатлону.

Соответствующий законопроект о внесении изменения в ст.2 закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины" поддержали 271 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

Авторы законодательной инициативы во главе с руководителем комитета по вопросам молодежи и спорта Андреем Кожемякиным (фракция "Батькивщина") предлагают, чтобы, согласно решению правительства, ВСУ и другие законные формирования передавали такие боеприпасы детско-юношеским спортшколам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки и специализированным спорклубам.