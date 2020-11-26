Супрягу ждут в "Милане", а Миколенко – в "МЮ"? За какими игроками "Динамо" следят топ-клубы

Лидеры киевского футбольного клуба давно привлекают внимание европейских команд. Однако в этом сезоне «Динамо» как никогда активно борется за то, чтобы вернуть себе чемпионский титул в УПЛ. Команда Мирчи Луческу оторвалась от действующего чемпиона страны на три очка, а в следующем туре может увеличить разрыв. «Шахтер» встречается в гостях с «Днепром-1», а вот киевляне дома принимают «Ворсклу». Букмекерские конторы высоко оценивают шансы «Динамо» на победу. К примеру, в БК Винлайн предлагают поставить на «Динамо» за 1.52. Котировки на «горняков» можно посмотреть, если открыть сайт букмекера или скачать Winline на Андроид или iOS.

Кто претендует на форварда «Динамо»?

Еще летом итальянская «Болонья» пыталась купить Владислава Супрягу. Однако «Динамо» отказалось продавать своего ведущего футболиста. Однако итальянцы сохраняют интерес к 20-летнему форварду сборной Украины Владиславу Супряге. По данным издания CalcioLine.com, «Болонья» собирается сделать ставку на приглашении молодых футболистов, и Супряга подходит под эту категорию. Однако рассчитывать на трансфер «Болонья» сможет лишь в том случае, если нападающий в январе выразит желание покинуть «Динамо», которое вряд ли сумеет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Также «Болонье» придется конкурировать с «Миланом», который также охотится за Супрягой. По данным СМИ, «россонери» готовы предложить «Динамо» около семи миллионов евро за переход нападающего. Однако боссы киевлян не согласятся отпустить Владислава за такие деньги потребуют как минимум вдвое большую сумму.

А вот известный инсайдер Игорь Цыганык заявил, что информация про Супрягу в «Милане» – абсолютный фейк. «Милан», по его данным, не интересовался Супрягой и не собирался выходить на «Динамо» с предложением. Он уверен, что этот клуб будет делать ставку на Златана Ибрагимовича.

Также Цыганык высказался по поводу будущего защитника «Динамо» Виталия Миколенко. По его словам, информация об интересе «Манчестер Юнайтед», которая не так давно появилась в прессе, соответствует действительности. Цыганык пообещал, что завершится зимняя часть, и тогда он все озвучит, как все происходило. К тому же инсайдер заявил, что Миколенко точно найдет себя в одном из европейских клубов как минимум летом. Отметим, что в прошлом сезоне УПЛ Миколенко отметился двадцатью тремя матчами.

А что с Линкольном?

Все тот же Цыганык в эфире своего шоу «Цыганык LIVE» рассказал, как киевский клуб пытается купить бразильского нападающего Линкольна из «Фламенго». Впрочем, инсайдер не разделяет мнения экспертов, которые уверены, что Луческу уже готовит место для него в составе своей команды. Цыганык отметил, что не ощутил серьезного желания со стороны «Динамо» в приобретении этого футболиста. Инсайдер отметил, что за игроком смотрели, но нельзя сказать, что сейчас идет серьезная работа над трансфером Линкольна.