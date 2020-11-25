УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче Лиге наций со Швейцарией, УАФ будет подавать жалобу в Лозаннский суд

Киев. 25 ноября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Апелляционный комитет УЕФА решил, что матч Швейцария - Украина не состоялся по вине сборной Украины по футболу, и присудил ей техническое поражение со счетом 0:3, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в городе Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", - говорится в сообщении на сайте УАФ.