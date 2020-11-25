Спорт

00:30 25.11.2020

"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

1 мин читать
"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

Киевское "Динамо"  проиграло "Барселоне" со счетом 0:4 на своем поле в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе каталонцев на НСК "Олимпийский" отличились Сержиньо Дест, дважды Брейтвейт и Антуан Гризманн.

В другом матче этой группы "Ювентус" одержал волевую победу 2:1 над "Ференцварошем".

Благодаря этому результату "Динамо" сохраняет хорошие шансы на Лигу Европы, набрав пока 1 очко в группе, как и "Ференцварош".

Теги: #динамо #барселона #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 19.11.2020
Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

15:46 18.11.2020
Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

Сборная Украины возвращается из Швейцарии в Киев - УАФ

10:33 18.11.2020
УАФ надеется, что матч Швейцария-Украина пройдет в среду

УАФ надеется, что матч Швейцария-Украина пройдет в среду

19:52 17.11.2020
В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

16:13 17.11.2020
Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

12:24 16.11.2020
Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

09:13 15.11.2020
"Динамо" сообщило, что самостоятельно вернуло своих зараженных COVID-19 футболистов из сборной Украины

"Динамо" сообщило, что самостоятельно вернуло своих зараженных COVID-19 футболистов из сборной Украины

13:30 13.11.2020
В УАФ опровергли информацию о назначении Реброва главным тренером сборной Украины вместо Шевченко с июля 2021 года

В УАФ опровергли информацию о назначении Реброва главным тренером сборной Украины вместо Шевченко с июля 2021 года

23:15 12.11.2020
Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией

Сборная Украины сыграет на Евро-2020 в одной группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией

23:57 11.11.2020
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

Действия швейцарской стороны имеют признаки дискриминации — юридическая оценка решения об отмене матча "Украина — Швейцария" - СМИ

Санврача, отменившего матч с Украиной в Швейцарии, уличили в избирательной "принципиальности" - диаспора

Второй полуфинал Международной Лиги плавания (ISL): Cali Condors и Los Angeles Current выходят в финал с большим перевесом «кондоров», Калеб Дрессель (Caeleb Dressel) ставит феноменальный мировой рекорд

В Киеве состоялся 5-й юбилейный турнир по тхэквондо Kyiv Open с участием спортсменов из Украины и Молдовы

Первый полуфинал Международной Лиги плавания (ISL): Energy Standard и London Roar бьют мировые рекорды и уверенно выходят в финал

На НСК "Олимпийский" открыли спортивную площадку "Новой почты"

Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и сравнялся с Шумахером

Украина проиграла Германии в Лиге наций УЕФА

Инфицированные COVID-19 четыре футболиста сборной Украины смогут вернуться из Германии чартером - УАФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА