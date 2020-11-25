"Динамо" крупно проиграло "Барселоне" в Киеве, но сохраняет шансы на Лигу Европы

Киевское "Динамо" проиграло "Барселоне" со счетом 0:4 на своем поле в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов.

В составе каталонцев на НСК "Олимпийский" отличились Сержиньо Дест, дважды Брейтвейт и Антуан Гризманн.

В другом матче этой группы "Ювентус" одержал волевую победу 2:1 над "Ференцварошем".

Благодаря этому результату "Динамо" сохраняет хорошие шансы на Лигу Европы, набрав пока 1 очко в группе, как и "Ференцварош".