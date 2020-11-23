Спорт

13:48 23.11.2020

Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

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Президиум Федерации дзюдо отменил все запланированные мероприятия до конца марта 2021 года

 Президиум Федерации дзюдо Украины (ФДУ) принял решение отменить все запланированные мероприятия согласно календарю ФДУ до 30 марта 2021 года в связи с нестабильной ситуацией в регионах Украины, связанной с распространением коронавирусной болезни Covid-19.

Как сообщает пресс-служба ФДУ, возможность восстановления календарных мероприятий будет рассмотрен после соответствующей даты с учетом текущей на тот момент ситуации в регионах.

Последним мероприятием, проведенным после смягчения карантина, стал чемпионат Украины по дзюдо, который состоялся 13-15 октября в Запорожье.

Ранее Международная Федерация дзюдо отменила все соревнования Мировой серии до конца текущего года, говорится в сообщении.

 

Теги: #карантин #дзюдо
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