Действия швейцарской стороны имеют признаки дискриминации — юридическая оценка решения об отмене матча "Украина — Швейцария" - СМИ

17 ноября произошло беспрецедентное событие в истории мирового и украинского футбола — отмена последнего матча элитной группы А4 Лиги наций "Украина — Швейцария". Вероятные причины и последствия этого решения сейчас активно обсуждает футбольное сообщество. Последнее слово — за УЕФА, соответствующее заседание членов которого должно состояться в текущем месяце

Юридическую оценку ситуации предоставил адвокат ГС «УАФ», президент Ассоциации юристов Украины, эксперт по спортивному праву и арбитражу Денис Бугай, пишет издание «ДС».

Первое, по его словам, судя по всем официальным сообщениям, можно констатировать, что местные власти Швейцарии не приняли никаких мер для проверки обоснованности решения санврача Люцерна, а также безосновательно отказали украинской стороне в проведении ПЦР-тестов повторно.

"Положительные тесты на COVID-19 в Швейцарии получили Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес. Это было единственным мотивом для главного санитарного врача Люцерна Роже Харсталла, дабы категорически отказать украинской команде в допуске к игре.

Местные власти точно осознавали негативные последствия, которые это решение может иметь для украинской команды, в частности, понижение в дивизионе. Но никаких мер по проверке обоснованности решения их врача, швейцарская сторона не принимала. Это первое. Второе, безосновательно отказали в проведении ПЦР-тестов другим игрокам сборной. Третье, отказали в повторном тестировании Малиновского, Мораеса и Кривцова ", — сказал он.

Кроме того, есть странный прецедент, когда тот же врач позволил команде ФК «Люцерн» принять участие в матче с ФК «Цюрих» при положительном тесте у одного из игроков.

"6 ноября Департамент здравоохранения кантона Люцерн позволил команде ФК «Люцерн» принять участие в матче с ФК «Цюрих» при положительном тесте у одного из игроков. И такие разные подходы в допуске к матчу иностранной и местной команд вызывают обоснованные сомнения. С юридической точки зрения, указанные действия содержат признаки дискриминации в отношении украинской стороны, что запрещено общепризнанными принципами и нормами международного права", — пояснил он.

Юрист добавил, что на время пребывания украинской сборной в Люцерне, на территории кантона работали кафе, рестораны, развлекательные и другие общественные заведения. Поэтому и с этой точки зрения, мотивы устраивать локдаун, собственно, только одной команде, тоже спорны.

Бугай акцентировал внимание на том, что в Украине вся сборная и члены делегации УАФ получили отрицательные результаты "ковид"-тестирования.

"Поэтому, во-первых, действия швейцарской стороны содержат признаки дискриминации, которые заключается в разном отношении к сборным в одинаковых обстоятельствах при отсутствии объективного оправдания. Во-вторых, нельзя исключать, что это могло быть вмешательством в результаты соревнований и попыткой устранить сборную Украины от продвижения в элитный дивизион в следующем году", — говорит Бугай и добавляет, что к матчу со Швейцарией Украина занимала предпоследнее место в таблице, а Швейцария находилась на последней ступеньке.

Таким образом, в случае победы в матче украинской сборной или ничьей, Швейцария рисковала оставить элитный дивизион.

"Поскольку отмена матча со Швейцарией повлияла не только на сборную Украины, но и на права всех игроков, то это — возможность использования инструментария Европейского суда по правам человека для защиты их прав", — отметил юрист.

Он также сообщил, что уже сейчас идет подготовка правовой позиции с целью признания действий швейцарской стороны об отмене матча незаконными и дискриминационными.

"Перед административными и судебными органами Швейцарии будут инициированы соответствующие обращения и судебные процессы для защиты интересов национальной сборной. Если последние не отреагируют на грубые нарушения прав украинской команды и факты дискриминации, вопрос будет передан на рассмотрение международных организаций", — резюмировал Бугай.