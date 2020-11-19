Все новые тесты на COVID-19 в сборной Украины по футболу оказались негативными – УАФ

Тесты на коронавирус у всех членов украинской делегации, которые выезжали на матч Лиги наций со Швейцарией, оказались негативными, в том числе у игроков, ранее получивших положительный результат, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"По прибытии в "Борисполь" 18 ноября все члены украинской делегации сдали ПЦР-тесты на COVID-19 в специально отведенном для этого помещенииа. Процедура проводилась специалистами лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине. После обработки тестов Украинской ассоциации футбола сообщили, что все результаты отрицательные, в том числе - у футболистов Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса", - указывается в сообщении.

В УАФ также напомнили, что матч Швеййария – Украина был отменен в связи с тем, что врач швейцарского кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин из-за положительных тестов у трех игроков украинской команды.

"При этом в Швейцарии отказались делать повторное тестирование футболистам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты. Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13 игроков каждой команды, учитывая вратаря", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 17 ноября УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться".

17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес - и тренер по физподготовке Иван Баштовой в Швейцарии сдали положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

16 ноября еще три игрока сборной Украины по футболу заболели COVID-19 накануне матча со Швейцарией. Тесты Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Ризныка показали положительный результат. Футболисты были изолированы в своих гостиничных номерах, решается вопрос об их отправке домой.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени). В нем решится, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.

По сообщениям СМИ, после отмены матча во вторник УЕФА может принять решение о техническом поражении украинской команды или об определении победителя жребием.

Источник: https://uaf.ua/article/40760?fbclid=IwAR0MO43oULm4PJsfv7cBGevYsQaG4Vw9rhQrYTRyabtzZ-kebDqGiD2f2iU