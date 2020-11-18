УАФ надеется, что матч Швейцария-Украина пройдет в среду

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подтверждает готовность национальной сборной Украины к матчу Лиги наций со Швейцарией и надеется, что игра состоится в среду, 18 ноября, сообщает пресс-служба УАФ.

"Позиция Украинской ассоциации футбола касательно отмененного матча Лиги наций-2020/2021 Швейцария - Украина остается неизменной: национальная сборная готова к поединку в том составе, который сейчас находится в Швейцарии, и мы прилагаем все необходимые усилия для того, чтобы игра состоялась 18 ноября", - говорится в сообщении на сайте УАФ.

Так, соответствующее письмо УАФ направила в УЕФА, изложив в нем все нюансы сложившейся ситуации и возможные варианты ее решения.

"Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на COVID-19, имеют право принимать участие в матче в соответствии с протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь)", - говорится в сообщении.

Поэтому УАФ просит УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решения об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешить им участвовать в матче.

Кроме того, УАФ заявляет, что готова сделать все возможное, чтобы, согласно предложению УЕФА, сформировать полностью новый состав команды к вечеру 18 ноября, но считает это невозможным по ряду причин. В частности, если УАФ сделает исключение и позволит футболистам молодежной сборной U-21, которые могут составить основу новой команды, принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ организует их поездки в Швейцарию и участие в игре.

"Эта команда - единственный возможный вариант, потому что юношеские сборные не собирались из-за решения УЕФА о переносе матчей, кроме игр U-21. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за границей", - пояснили в УАФ.

Также игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА, при этом лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, к которому можно будет получить все результаты тестов: 21:00 18 ноября. Следовательно, это делает невозможным участие нового состава национальной сборной в матче 18 ноября. Также не у всех украинских игроков есть биометрические паспорта для безвизового въезда в страны ЕС.

"Приведенные объективные причины делают невозможным формирование нового состава национальной сборной и его прибытие к месту проведения матча до вечера 18 ноября. Эти же причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено Циркуляром №66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА. Позиция УАФ заключается в том, что результат этого поединка должен определиться именно на футбольном поле и в соответствии с принципами Fair Play", - говорится в обращении.

В УАФ подчеркнули, что возможность организации матча в рамках действующего международного окна зависит исключительно от позиции УЕФА в этом вопросе. Надеемся на оперативное и объективное решение УЕФА

Как сообщалось, 17 ноября УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться".

17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали в Швейцарии положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

16 ноября еще три игрока сборной Украины по футболу заболели COVID-19 накануне матча со Швейцарией. Тесты Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Ризныка показали положительный результат. Футболисты были изолированы в своих гостиничных номерах, решается вопрос об их отправке домой.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина был запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени). В нем решится, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.

По сообщениям СМИ, после отмены матча во вторник УЕФА может принять решение о техническом поражении украинской команды, или об определении победителя жребием.

Источник: https://uaf.ua/article/40751