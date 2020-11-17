Спорт

19:52 17.11.2020

В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

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В УЕФА пояснили, что матч Швейцария-Украина не может состояться из-за решения местных властей Люцерна и отсутствия у Украины "другой команды"

После недавних положительных результатов теста на COVID-19 в составе сборной Украины по футболу власти швейцарского кантона Люцерн приняли решение поместить всю делегацию сборной Украины на карантин, сообщили в УЕФА.

"Украинская футбольная ассоциация подтвердила, что у них нет другой команды, то есть подходящих игроков, которые могли бы сыграть в матче ни сегодня, ни завтра. Матч Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной, запланированный на сегодня, во вторник, 17 ноября 2020 года, не может состояться", - подчеркнули в пресс-службе УЕФА.

Теперь вопрос будет передан в Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, применимыми к матчам национальных сборных УЕФА.

"УЕФА хотел бы подчеркнуть важность полного соблюдения всеми командами, игроками, официальными лицами и всеми участниками Протокола УЕФА о возвращении в игру и применяемой нормативной базы", - указали в УЕФА.

Теги: #уефа #европа #футбол
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