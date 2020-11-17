Спорт

16:13 17.11.2020

Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

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Матч Швейцария - Украина перенесен из-за COVID-19 у нескольких украинских футболистов

УЕФА сообщил Украинской ассоциации футбола, что "в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария - Украина не может состояться".

"Отметим, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА", - сообщается на сайте УАФ во вторник.

17 ноября стало известно, что три игрока сборной Украины по футболу Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой сдали в Швейцарии положительные ПЦР-тесты на коронавирус.

16 ноября еще три игрока сборной Украины по футболу заболели COVID-19 накануне матча со Швейцарией. Тесты Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Ризныка показали положительный результат. Футболисты были изолированы в своих гостиничных номерах, решается вопрос об их отправке домой.

Матч заключительного шестого тура группового этапа Лиги наций Швейцария - Украина запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени). В нем решится, какая из этих сборных останется в следующем сезоне в элитном дивизионе А турнира.

13 ноября, накануне матча Лиги наций против Германии, у четырех футболистов сборной Украины и менеджера команды также был выявлен COVID-19. Инфицировались COVID-19 футболисты сборной Украины Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и менеджер сборной Вадим Комардин.

Теги: #швейцария #футбол
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