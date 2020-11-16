Спорт

15:25 16.11.2020

В Киеве состоялся 5-й юбилейный турнир по тхэквондо Kyiv Open с участием спортсменов из Украины и Молдовы

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В Киеве состоялся 5-й юбилейный турнир по тхэквондо Kyiv Open с участием спортсменов из Украины и Молдовы

В Киеве 13 ноября прошел 5-й юбилейный открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open 2020. В соревнованиях в разделе керуги приняли участие около 200 спортсменов из четырех областей Украины, Киева и Республики Молдова. Всего победители получили почти 150 медалей.

Мероприятие прошло в столичном СК "Венето-спорт". В турнире приняли участие Киев, Киевская, Одесская, Винницкая и Днепропетровская области. Их представляли команды и спортивные клубы ДЮСШ 3 "Спартак" (Киев); "Дунамис" (Киевская область); команда Одесской областной федерации; команда Винницкой областной федерации; клуб "Сильная нация" (Киев).

Из Молдовы на соревнования прибыли 34 спортсмена.

Церемонию открытия посетили вице-президенты Общественного союза "Союз тхэквондо Украины" (СТУ) Сергей Кипоренко, Артур Седракян и Александр Орловский.

"Мотивация спортсмена - это соревнования. Когда нет соревнований, он начинает хандрить и думать: "Зачем оно мне нужно?". Именно турнир такого уровня дает возможность встряхнуться спортсмену. Поэтому все те, кто действительно стремится к развитию силы, духа, чести, - сегодня здесь", - отметил вице-президент СТУ Сергей Кипоренко.

За первые места боролись тхэквондисты от 6 до 18 лет в 6-ти возрастных категориях:

- дети (2014-2013 г.р.)

- младшие юноши (2012-2011 г.р.)

- юноши (2010-2009 г.р.)

- кадеты (2008-2006 г.р.)

- юниоры (2005-2003 г.р.)

- взрослые мужчины (2002 г.р. и раньше)

Соревнования на трех даянгах проходили под руководством 16 судей. Главный судья - судья международной категории Тамара Талах (Киев).

По результатам турнира между победителями Kyiv Open были распределены 48 золотых медалей, 48 - серебряных и 47 - бронзовых, в соответствии с возрастными категориями. Все призеры получили подарки от спонсоров турнира.

"Пандемия вызвала колебания уровня тхэквондо во всем мире. Мы очень благодарны за возможность приехать в Киев и выступить. У нас в Молдове не проводят турниры, все запрещено, поэтому мы с удовольствием приехали на Kyiv Open, несмотря на все трудности и требования из-за карантина, которые мы преодолели", - поделился впечатлениями тренер по тхэквондо Игорь Дмитрук (Молдова).

Организаторы события – Общественный союз "Союз тхэквондо Украины" (СТУ), Общественная организация "Федерация тхэквондо (ВТФ) города Киева", ООО "UTP" (Ukraine Taekwondo Promotion) - обеспечили соблюдение всех норм безопасности в условиях национального карантина. Турнир проходил без зрителей.

Генеральный партнер Kyiv Open 2020 - Samsung Electronics Украина.

Открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open начинает историю с 2013 года. За время существования в соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из всех областей Украины, а также из Армении, Азербайджана, Молдовы и Беларуси. В разные годы праздник спорта посетили президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, посол Республики Корея Ким Ин-Цжун (2013) и консулы посольства Республики Корея в Украине, президент Samsung Ukraine, представители КГГА, главные тренеры Федерации тхэквондо Испании.

Теги: #соревнования #тхэквондо #kyiv_open
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