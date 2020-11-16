Еще трое футболистов сборной Украины заболели COVID-19, ожидается решение Швейцарии о проведении матча - УАФ

Еще трое игроков сборной Украины по футболу заболели COVID-19 накануне матча со Швейцарией, сообщает Украинская ассоциация футбола (УАФ).

"Как выяснилось, тесты трех игроков - Эдуарда Соболя, Евгения Макаренко и Дмитрия Резныка - вчера имели так называемый статус условно отрицательных. После дополнительного исследования медики обнаружили, что данные образцы содержат COVID-19", - сказано в сообщении.

Отмечается, что футболисты сейчас изолированы в своих гостиничных номерах, а национальная команда Украины ожидает решения местных властей Швейцарии о возможности проведения завтрашнего матча.

Матч Швейцария - Украина запланирован на вторник, 17 ноября, в 21:45 (по киевскому времени).

Как сообщалось, 13 ноября, накануне матча Лиги наций против Германии, который проходит 14 ноября в Лейпциге, у четырех футболистов сборной Украины и менеджера команды был выявлен COVID-19. Инфицировались COVID-19 футболисты сборной Украины Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и менеджер сборной Вадим Комардин.