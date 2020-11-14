Спорт

23:49 14.11.2020

Украина проиграла Германии в Лиге наций УЕФА

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Украина проиграла Германии в Лиге наций УЕФА

Сборная Украины по футболу проиграла команде Германии со счетом 1:3 в пятом туре Лиги наций УЕФА в группе 4 элитного дивизиона А турнира.

В субботнем матче в Лейпциге ослабленные из-за заражения нескольких основных футболистов COVID-19 украинцы первыми открыли счет на 12-й минуте после точного удара Романа Яремчука. Но уже через десять минут Лерой Сане сравнял счет. А еще через десять минут Тимо Вернер вывел Германию вперед. Он же в середине второго тайма закрепил преимущество немецкой сборной.

В другом матче этой группы Швейцария и Испания сыграли вничью 1:1.

После пяти туров Германия лидирует в группе с 9 очками, у Испании – 8 очков, у Украины – 6, у Швейцарии – 3.

В заключительном шестом туре группового этапа Украина сыграет на выезде со Швейцарией, а Испания будет принимать Германию.

Первая команда в группе будет играть в чемпионском плей-офф Лиги наций, а занявшая четвертое место вылетает в низший дивизион В.

Теги: #уефа #проигрыш
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