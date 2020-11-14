Спорт

23:24 14.11.2020

Инфицированные COVID-19 четыре футболиста сборной Украины смогут вернуться из Германии чартером

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Инфицированные COVID-19 четыре футболиста сборной Украины смогут вернуться из Германии чартером

Инфицированные COVID-19 футболисты сборной Украины Виктор Коваленко, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и менеджер сборной Вадим Комардин смогут 15 ноября чартерным рейсом вернуться из Германии в Украину.

Как сообщается на странице Украинской ассоциации футбола в Фейсбук, после согласования всех деталей, связанных с медицинским протоколом, УАФ организовала для возвращения их в Украину из Германии чартерный рейс, вылет которого запланирован на воскресенье.

К этому процессу подключился и английский "Вест Хэм", который попросил УАФ вернуть выступающего за этот клуб Андрея Ярмоленко сразу в расположение клуба, чтобы футболисту не пришлось проходить карантин и в Украине, и в Англии.

Как сообщалось, 13 ноября, накануне матча Лиги наций против Германии, который проходит 14 ноября в Лейпциге, у этих четырех футболистов сборной Украины и менеджера команды был выявлен COVID-19.

 

Источник: https://www.facebook.com/uafukraine/

Теги: #возвращение #футболисты #германия
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