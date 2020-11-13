Спорт

13:30 13.11.2020

В УАФ опровергли информацию о назначении Реброва главным тренером сборной Украины вместо Шевченко с июля 2021 года

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В УАФ опровергли информацию о назначении Реброва главным тренером сборной Украины вместо Шевченко с июля 2021 года

В Украинской ассоциации футбола опровергли информацию о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины вместо Андрея Шевченко с июля 2021 года.

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация о якобы заключенном предварительном контракте о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с июля 2021 на три года. Официально заявляем, что эта информация - полная ерунда. Или, если хотите – банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы - можно только догадываться. Возможно, его создатели хотят испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" накануне поединков Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций УЕФА", - сообщается в пятницу на официальной странице УАФ в Фейсбук.

В УАФ считают, что некоторые украинские футбольные функционеры не очень рады нынешним успехам сборной Украины.

"Напомним, что у Андрея Шевченко действует долгосрочный контракт с Украинской ассоциацией футбола. К тому же напомним, что вопрос о назначении главного тренера сборной – исключительно в компетенции исполкома УАФ. Просим СМИ внимательно и критически относиться к подобным "новостям", особенно от анонимных телеграм-каналов и не поддаваться на информационные провокации", - подчеркнули в УАФ.

Как сообщалось, 7 июня 2020 года исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение о продлении контракта с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко и его ассистентами до 31 декабря 2022 года. Предыдущий контракт Шевченко со сборной Украины действовал до июля 2020 года.

Под руководством Шевченко сборная Украины пробилась на Евро-2020, который был перенесен УЕФА на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Также сборная Украины с Шевченко успешно выступила в дебютном сезоне Лиги наций УЕФА и пробилась в элитный дивизион турнира, где выступает в настоящее время.

Теги: #ребров #шевченко #уаф #футбол
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