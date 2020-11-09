В Киеве 13 ноября состоится 5-й открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open

Пятый юбилейный открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open пройдет 13 ноября в спортивном комплексе "Венето-Sport", ожидается до 220 спортсменов со всех уголков Украины.

Соревнования на трех даянгах состоятся в разделе керуги. За победу будут бороться спортсмены в 5 возрастных категориях от 6 до 18 лет:

- дети (2014-2013 г.р.)

- младшие юноши (2012-2011 г.р.)

- юноши (2010-2009 г.р.)

- кадеты (2008-2006 г.р.)

- юниоры (2005-2003 г.р.)

"Популяризация восточных единоборств как искусства и философии среди молодежи - высокая и амбициозная цель нашего турнира. Мы проводим 5-й юбилейный Kyiv Open без зрителей, потому что соблюдаем актуальные эпидемиологические нормы Кабмина", - подчеркнул генеральный секретарь Союза тхэквондо Украины (СТУ), директор турнира Kyiv Open Юрий Гутов.

Он назвал спорт праздником, который в этом году "зрители смогут разделить онлайн".

Организаторы гарантируют соблюдение всех норм безопасности в соответствии с требованиями адаптивного карантина.

Организаторы события: Общественный союз "Союз тхэквондо Украины", Общественная организация "Федерация тхэквондо (ВТФ) города Киева", ООО "UTP" (Ukraine Taekwondo Promotion).

Среди официальных лиц турнира ожидается президент СТУ Владимир Цой и президент компании Samsung Electronics Украина Джейсон Ли. Приглашены почетные гости - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине Квон Ки Чанг, третий секретарь Посольства Республики Корея в Украине Ким Течан, начальник управления семьи, молодежи и спорта Юлия Хан.

Начало соревнований в 9:00 13 ноября. Торжественная церемония открытия в 12:00, спортивный комплекс "Венето-Sport" (бывший СК "Меридиан", г.Киев, ул. Героев Севастополя, 11-в).

Онлайн-трансляция для зрителей и болельщиков будет проходить на Youtube-канале Xsport по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kqpPvIeBHMY

Отдельные трансляции с трех даянгов будут организованы на официальной странице СТУ в Facebook: https://www.facebook.com/groups/1526173867697872

Открытый турнир по тхэквондо Kyiv Open начинает историю с 2013 года. За время существования в соревнованиях приняли участие более 1200 спортсменов из всех областей Украины, а также Армении, Азербайджана, Молдовы и Беларуси. В разные годы праздник спорта посетили президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, посол Республики Корея Ким Ин-Цжун (2013) и консулы посольства Республики Корея в Украине, президент Samsung Ukraine, представители Киевской горгосадминистрации, главные тренеры Федерации тхэквондо Испании.